Kaleta w ostrych słowach odpowiada Emilewicz. Broni Zbigniewa Ziobrę

Budżet Unii Europejskiej został zatwierdzony . To postanowienie skrytykował minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w mediach społecznościowych napisał, że decyzja, która zapadła w czwartek w trakcie szczytu UE tworzy możliwość ograniczenia polskiej suwerenności. Według polityka przyjęcie rozporządzenia o budżecie UE jest błędem .

Do słów Zbigniewa Ziobry odniosła się Jadwiga Emilewicz. Była wicepremier powiedziała w TVN24, że według jej opinii szef resortu sprawiedliwości niedokładnie zapoznał się z dokumentami.

Zobacz także: Kaleta o słowach Rydzyka: chciał poruszyć temat ataków medialnych

Budżet UE. Sebastian Kaleta w obronie Zbigniewa Ziobry

- Myślę, że może minister sprawiedliwości nie przeczytał dokładnie konkluzji. Ja je przeczytałam wczoraj (środa przyp.red.), wszystkie punkty bardzo uważnie i to są stosunkowo korzystne dla nas rozwiązania. Politycy czasami wypowiadają się w emocjach - stwierdziła Jadwiga Emilewicz.

Do wypowiedzi Jadwigi Emiliewicz na Twitterze odniósł się Sebastian Kaleta. "Szanowna Jadwigo Emiliewicz. Minister Ziobro czytał nie tylko projekt konkluzji, ale sprzeczny z nimi projekt rozporządzenia, który nie ulega zmianie i orzecznictwo TSUE wskazujące na to, że konkluzje są bezwartościowe prawnie. Zachęcam Panią do lektury!" - napisał w mediach społecznościowych wicepremier sprawiedliwości.