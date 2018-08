Kalabria, Włochy. "Olbrzymia tragedia" w parku narodowym Pollino. Nowe fakty

Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tragedii w Kalabrii na południu Włoch. Ofiary to uczestnicy wycieczki do wąwozu, który po gwałtownej ulewie zamienił się w rwącą rzekę. - To olbrzymia tragedia - przyznał przewodniczący władz regionu Mario Oliverio.

Na miejsce wypadku wysłani zostali strażacy, karabinierzy i ratownicy górscy (PAP, Fot: Antonio Iannicelli)

Potok Raganello biegnie pośród wysokich skał 17-kilometrowego wąwozu. To największa atrakcja turystyczna parku Pollino. Mieszkańcy okolicy mówią, że poniedziałkowa ulewa była wyjątkowo gwałtowna. Gdy wezbrana woda z potoku uderzyła w ludzi z ogromną siłą, były tam dwie grupy turystów: każda po 18 osób. Wyprawy zorganizowała miejscowa agencja turystyczna.

Ofiary śmiertelne to uczestnicy wycieczki nad strumień Raganello w rejonie miejscowości Civita na terenie wąwozów i kanionów, odwiedzanym masowo przez turystów. Nad potokiem były też dzieci i młodzież. Według ratowników, mogą być wśród zaginionych.

Ci, którzy się uratowali, w chwili uderzenia wody zdążyli wejść na wyżej położone skały, z których zostali potem zabrani przez przybyłych na miejsce ratowników. Ostatecznie, 23 osoby zdołały się uratować, 7 trafiło do szpitala,.

Trudno ustalić, ile osób było nad strumieniem, bo turyści poruszają się tam zarówno w zorganizowanych grupach z przewodnikami, jak i indywidualnie.

Na miejsce wypadku wysłani zostali strażacy, karabinierzy i ratownicy górscy, którzy prowadzą poszukiwania zaginionych. Wspiera ich wojsko.

Źródło: pap.pl, tvp.info, WP

