"Kolektywny Zachód próbuje doprowadzić do eskalacji między Rosją a nowymi władzami syryjskimi, ale nie pozwolimy na taki scenariusz" - napisał Kadyrow na swoim Telegramie.

"Obywatele Syrii oczekują stabilności i spokojnego życia, a decyzje nowych władz kraju (odmowa prześladowania dziennikarzy i urzędników, likwidacja wszelkich grup zbrojnych itp.) zaspokoją te aspiracje. Bez pomocy partnerów będzie to trudne" - stwierdził.

Uznał, że najważniejsze to zapobiec katastrofie humanitarnej w Syrii, a Rosja ma "siłę i środki", aby pomóc rozwiązać problem.

"Aby rozpocząć pozytywne procesy, konieczne jest uruchomienie procedury usunięcia Hajat Tahrir asz-Szam i jego przedstawicieli z rosyjskiej listy organizacji terrorystycznych. Ważne jest, aby nie czekając na początek lub koniec tego procesu, natychmiast zorganizować pracę grupy kontaktowej obu krajów, która będzie mogła nawiązać pierwsze połączenia i przystąpić do rozwiązywania problemów. To ogólnoświatowa praktyka, która pozwala nam jak najszybciej wyjść z kryzysu i pomóc społeczeństwu" - napisał.

Stwierdził, że do grupy kontaktowej można by rekrutować Syryjczyków, którzy np. mieszkają w Czeczenii. "Ich doświadczenie pracy w dwóch krajach pomoże zbudować silne relacje horyzontalne i jeszcze bardziej podnieść sytuację w sferze społecznej republiki" - napisał.

Kadyrow zapowiedział, że jest w stanie zaangażować czeczeńskie służby do "patrolowania ulic" w Syrii, wspólnie z tamtejszymi organami ścigania . "Policja Republiki Czeczenii zapewniła już porządek w niektórych częściach Syrii, chroniąc ludność przed grabieżami i przemocą" - napisał.

Podkreślił, że jest gotów na wysłanie instruktorów, którzy szkoliliby syryjską policję. Dodał, że obecność Rosjan w Syrii jest kluczowa do zapewnienia "stabilności i bezpieczeństwa".

Hajat Tahrir asz-Szam to grupa, która powstała z połączenia kilku syryjskich formacji, przede wszystkim ruchu Dżabhat an-Nusra, będącej lokalnym odłamem Al-Kaidy . HTS zerwał kontakty z dżihadystyczną formacją, a w kolejnych latach coraz bardziej odchodził od islamistycznego wizerunku. Lider ugrupowania Abu Muhammad al-Dżaulani nawiązywał nawet relacje z mniejszościami chrześcijan i Druzów.

10 grudnia Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu poprawki umożliwiające zawieszenie zakazu działalności w Rosji organizacji uznanych za terrorystyczne. Uważa się, że projekt ustawy został skierowany do parlamentu w celu wykluczenia z rejestru terrorystów ruchu talibów, który doszedł do władzy w Afganistanie w 2021 roku. Może też posłużyć do unormowania relacji z HTS.