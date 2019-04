Kacper Płażyński zaskakuje. Chce od Aleksandry Dulkiewicz wyjaśnień ws. maskotek, ramek i książki

Minęło już trochę czasu od wyborów prezydenckich w Gdańsku. Wydaje się jednak, że rywalizacja trwa. Kacper Płażyński sprawdza Aleksandrę Dulkiewicz, która zastąpiła śp. Pawła Adamowicza. Teraz chce, by wytłumaczyła się z wydatków na prezenty.

To nie wszystko. Korzystając z okazji, zapytał też o to, ile pieniędzy od 2016 r. miasto przeznaczyło na gadżety z nazwą "konstytucja". Chce wiedzieć, jakie to były produkty, komu zostały przekazane, a także jakie zasady obowiązują w przekazywaniu prezentów przez władze miasta.