Kabrioletem między wiernymi. Proboszcz zdradza, dlaczego nie mógł iść

Wierni zbierają się przed parafią, a wtedy proboszcz... wyjeżdża czerwonym kabrioletem. I tak, z monstrancją na siedzeniu, sunie na czele procesji. - To była sytuacja nadzwyczajna - zdradza Wirtualnej Polsce ksiądz.

"Wolałbym iść normalnie"

- Żadnej afery nie ma co z tego robić. Mam kolano do operacji. Gdybym mógł iść normalnie, to na pewno wolałbym tak - tłumaczy proboszcz w rozmowie z Wirtualną Polską.