Już się zaczyna. Apogeum zmian w pogodzie czeka nas w piątek

Rano miejscami możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie, około 8 st. C na przeważającym obszarze, do 10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, jedynie na wschodzie zachodni i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach osiągnie do 70 km/h.