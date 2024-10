Już 23 października na stacjach Circle K promocyjne zestawy z napojem w cenie 6 zł - idealne na śniadanie lub lunch

Jak wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Circle K, aż 70% Polaków lubi jadać poza domem, przy czym te osoby zwracają uwagę na to, ile wówczas wydają. Co czwarty badany wskazał, że jest to najczęściej kwota rzędu 20 zł. Co ciekawe, blisko połowa ankietowanych podkreśliła, że jedząc na mieście, decyduje się na zestaw złożony z dania i napoju (46%). Z myślą o klientach, którzy poszukują oszczędności, Circle K przygotowało akcję promocyjną "Food Day", która odbędzie się w środę, 23 października, na wybranych stacjach sieci z ofertą gastronomiczną w całej Polsce. Uczestnicy programu lojalnościowego Circle K EXTRA w godzinach od 6:00 do 18:00 będą mieli okazję kupić 4 różne zestawy z napojem, idealne na śniadanie lub lunch w promocyjnej cenie 6 zł. Oznacza to realną oszczędność na jednym zestawie nawet do 15 zł. Co ważne, do programu lojalnościowego można dołączyć również w dniu promocji, czy w momencie zakupu.