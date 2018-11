John Oliver o zachowaniu Kaczyńskiego w sprawie Gersdorf. Tak wyglądają rządy autorytarne

Jeden z najbardziej znanych komików w USA wziął na celownik autokratów i ich metody. Jako przykład posłużył mu Jarosław Kaczyński i jego "sprytna" czystka w Sądzie Najwyższym.

W swoim cotygodniowym programie "Last Week Tonight" w stacji HBO brytyjski komik zajął się tematem rządów autorytarnych i sposobów, w jaki dyktatorzy osiągają i konsolidują władzę. Rozbił to na trzy segmenty: projekcję siły, demonizację wrogów i osłabianie instytucji. Działania Prawa i Sprawiedliwości stanowiły przykład tego trzeciego.

- Zdobywając władzę, autokraci chcą osłabiać jakiekolwiek ograniczenia dla niej - tłumaczy Oliver, zaznaczając, że dotyczy to zarówno dziennikarzy, którzy w krajach autorytarnych są zastraszani, wsadzani do więzień lub - jak w Rosji - "ulegają tragicznym wypadkom, z których powinni się uczyć", jak i fundamentalnych zasad ustrojowych. I w tym kontekście pojawia się Polska.

- W minionych latach, struktury państwa w Turcji, Chinach, Węgrzech i w Wenezueli zostały zmienione tak, by skonsolidować władzę ich przywódców. I podczas gdy Polska staje się coraz bardziej autorytarna, jej de facto przywódca [tu pojawia się zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego] nie musi już przejmować się najwyższą sędzią [I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf] i w rzeczy samej wielu innymi sędziami, bo jego partia sprytnie zdołała ich wypchnąć, po prostu obniżając im wiek emerytalny - mówił komik. W materialne przytoczył też "protekcjonalną" odpowiedź wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka dla Al Jazeery, który w reakcji na protest sędziów stwierdził, że mogą oni wchodzić do budynku sądu i być tam gośćmi, ale nie mogą pracować, bo zostali przeniesieni w stan spoczynku.

- Naprawdę nie dziwi mnie gniew sędziów, bo jak wszyscy wiemy, są tylko dwa sposoby, aby wkurzyć sędziego: jeden to wypchnąć go na emeryturę. Drugi to zapytać ile browarów obalił ćwicząc na siłowni z PJ-em i Squi - stwierdził Oliver, czyniąc aluzję do przesłuchania w Kongresie USA sędziego Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugh, podczas którego jego skłonność do piwa była jednym z głównych tematów - i źródeł kontrowersji.