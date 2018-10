Jest wyrok ws. studentki pedagogiki z Krzesimowa. Utopiła dziecko w rzece

Aneta P. została skazana za zabójstwo dziecka. 24-letnia studentka pedagogiki utopiła córkę w rzece tuż po porodzie. - Dziecko nie miało żadnych szans, żeby przeżyć - ocenił Sąd Okręgowy w Lublinie.

Aneta P. planowała zabójstwo

Jak wynika z ustaleń śledczych, Aneta P. dotarła nad pobliską rzekę, gdzie wyjęła dziecko z koszulki i wrzuciła je do rzeki. Tego samego dnia jeden z spacerowiczów znalazł zwłoki noworodka. Wiadomo, że dziewczynka urodziła się zdrowa. Lekarze stwierdzili, że dziecko żyło od kilkunastu do 30 minut. Przyczyną śmierci było utonięcie.

To jednak nie wszystko. Kobieta próbowała zatrzeć ślady ciąży i porodu. W tym celu udała się do lokalnej poradni, by dostać zaświadczenie, że nie jest w ciąży. Aneta P. dodatkowo wzięła receptę na środki antykoncepcyjne. Potem zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, by poinformować funkcjonariuszy, że jest pomawiana o to, że była w ciąży. Aneta P. została zatrzymana 26 października.