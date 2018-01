Jerzy Owsiak zdradził ile zarabia

Jerzy Owsiak ujawnił, że jego pensja nie przekracza trzykrotności średniej płacy w Polsce. Pomysłodawca i prezes WOŚP przyznał, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia, które otrzymuje jako Prezes Zarządu należącej do Fundacji spółki Złoty Melon, została ustalona przez Fundację WOŚP – właściciela spółki.

Szef WOŚP podkreślił również, że pułap trzykrotności średniej krajowej jest nieprzekraczalny również dla pozostałych pracowników spółki Złoty Melon, która należy do fundacji. Owsiak dodał, że stara się tworzyć przyjazne środowisko pracy swoim podwładnym.

- Korzystamy z nowoczesnych urządzeń, które usprawniają pracę. Co kilka lat wymieniamy komputery, które są w firmie - wyjaśnia.

- To nie są pieniądze z tej "puchy", do której zbieramy podczas Orkiestry. Od 26 lat rozliczamy się z tych pieniędzy przed różnymi instytucjami. Błagam - nie dałoby się tego schować pod dywan! Nad tym wiele osób się pochyla, sprawdza to i kontroluje - zapewnia prezes WOŚP.