Jerzy Owsiak przeprosił Krystynę Pawłowicz za słowa "niech pani spróbuje seksu"

Owsiak nie czekał długo, by wykonać wyrok sądu apelacyjnego w sprawie wytoczonej mu przez byłą posłankę PiS i sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz .

Tym samym Owsiak wykonał wyrok sądu, który nakazał mu opublikowanie oświadczenia z przeprosinami. Słowa, za które Pawłowicz pozwała Owsiaka, padły ze sceny podczas Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Szef WOŚP zasugerował wówczas posłance, by ta "spróbowała seksu".

Przeprosiny za słowa z Przystanku Woodstock to jedyny efekt pozwu przeciwko Owsiakowi, jaki chciała osiągnąć powódka. Sąd apelacyjny oddalił pozostałe zarzuty. Co więcej, to Pawłowicz musi zwrócić Owsiakowi koszty procesu. Była posłanka domagała się zadośćuczynienia w wysokości 50 tys. złotych. Sąd pierwszej instancji przyznał jej 10 tys. zadośćuczynienia.