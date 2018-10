Jelenia Góra. Tragedia na przejściu dla pieszych. Nie żyją 2 osoby

Na jednym z przejść dla pieszych w Jeleniej Górze doszło śmiertelnego potrącenia dwóch osób. W 47-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę miały z potężną siłą uderzyć rozpędzone auta. W związku z wypadkiem zatrzymano trzy osoby. Mają 20-25 lat.

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem - ok. godz. 23:00 - na al. Jana Pawła II. Kobieta i mężczyzna przechodzili przez przejście dla pieszych, wtedy miały uderzyć w nie z potężną siłą rozpędzone auta. 47-letnia kobieta oraz 57-letni mężczyzna zginęli na miejscu.

W związku z potrąceniem zatrzymano trzy osoby. To młodzi ludzie w wieku 20-25 lat. Jeden kierował seatem, pozostałe dwie osoby to kierowca i pasażer volkswagena golfa. Wiele wskazuje na to, że w wypadku wzięły udział oba te pojazdy.