Jedyny taki automat paczkowy w Polsce. Allegro postawiło go w samym sercu Krakowa

Urządzenia są podłączone do tradycyjnej sieci energetycznej, ale Allegro kupuje dla nich gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Wyposażone są także w czujniki mierzące jakość powietrza. Co więcej, użytkownicy mogą wybrać wygodną dla nich wysokość skrytki, bezpłatnie nadać niepotrzebny sprzęt elektroniczny (platforma daje mu drugie życie), a za co dziesiątą odebraną w skali roku przesyłkę platforma finansuje posadzenie drzewa ze specjalną dedykacją. Dodatkowo, aby wysłać paczkę, nie trzeba drukować etykiety. Wystarczy czytelnie napisać na pudełku wygenerowany kod i włożyć paczkę do skrytki One Box.