Jedna partia zyskuje najwięcej. Jest najnowszy sondaż

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) uzyskało minimalną przewagę nad Koalicją Obywatelską (KO) w najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". PiS zdobyło 34,8 proc. poparcia, podczas gdy KO uzyskała 34,5 proc. To oznacza, że obie partie umacniają się kosztem mniejszych ugrupowań.

- Badanie pokazuje, że duopol PiS–PO ma się bardzo dobrze, i co ciekawe, różnica między obiema partiami jest tak mała, że nie jest pewne, czy podczas wieczoru wyborczego triumfowałby Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk. Interesujące również jest to, że Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja mają podobne poparcie w okolicy 8 proc., przy czym dla koalicji PSL i Trzeciej Drogi jest to próg wyborczy, czyli polityczne być albo nie być - mówi "Rz" dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego.