Jastrzębie Zdrój. Zabił 24-latkę. Wykorzystał moment, gdy poszła na spacer z psem

Tragedia w Jastrzębiu Zdroju. Policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę, podejrzewanego o zasztyletowanie 24-latki. Na wniosek śledczych, prokurator wystąpił do sądu o jego aresztowanie. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do morderstwa doszło w niedzielę w Jastrzębiu Zdroju. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, że mężczyzna chce popełnić samobójstwo, ponieważ kogoś zabił. We wskazane miejsce zostały wysłane patrole. Policjanci w zaroślach znaleźli 40-letniego mężczyznę. Przyznał się do zabójstwa 24-latki. Powiedział także, gdzie do tego doszło.