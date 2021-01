Jastrowie. Auto uderzyło w mur. Zaskakujące kulisy wypadku

Kierowca i pasażer samochodu powiedzieli policjantom, że ktoś rzucił kostką brukową w przednią szybę jadącego samochodu. Gdy kierowca stracił przytomność, stracił panowanie nad autem, które uderzyło w przydrożny mur. Wówczas podbiegła do niego grupa młodych mężczyzn. Uderzali i kopali w karoserię auta, próbując się do niego dostać. Gdy to się nie udało, uciekli.