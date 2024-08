Jasny sygnał dla rządu. Wyniki sondażu ws. spornej kwestii

- Macie prawo uważać, że na tym etapie nie daliśmy rady - skomentował sprawę premier Donald Tusk. - Okazało się iluzją, że zwolennicy liberalizacji prawa aborcyjnego stanowią większość w Sejmie. Nie, stanowimy mniejszość w tym Sejmie. PiS, Konfederacja, większość PSL-u to jest dzisiaj większość w tym Sejmie , dlatego ustawowo trudno tu doprowadzić do jakichś zmian - powiedział szef rządu.

Pod koniec lipca do Sejmu ponownie wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt, podobnie jak ten nieuchwalony 12 lipca, zakłada m.in. uchylenie dwóch przepisów art. 152 Kk, mówiących o karze 3 lat więzienia za przeprowadzenie za zgodą kobiety przerwania ciąży w przypadkach, których nie dopuszcza ustawa, oraz nakłanianiu do tego.

Posłowie mają się projektem zająć po wakacjach, ale nie zanosi się na duże zmiany w podejściu posłów PSL. Zdaniem Marka Sawickiego, "depenalizacja to jest de facto bezkarność". - Osoby udzielające pomocy, a więc za przeproszeniem "szeptucha" podająca środki, jeśli zabiłaby matkę i dziecko, nie odpowiada za to. Jeśli to samo zrobi lekarz w szpitalu, to podlega odpowiedzialności karnej i dyscyplinarno-zawodowej - argumentował poseł PSL.