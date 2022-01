Jasnowidz mówi, co czeka PiS. "Rząd straci jakąkolwiek siłę".

Jackowski czuje, że "rząd straci jakąkolwiek siłę". - Ja już mówiłem, że PiS zrzuci z siebie władzę w pewnym momencie. Proszę zwrócić uwagę, że Polski Ład jest na kolanie pisany, to jest wszystko robione na szybko. Mam wrażenie, że robi coś, co nie służy Europie, co być może służyło Stanom Zjednoczonym, ale Stany tak jakby inną opcję sobie obrały - tłumaczył jasnowidz.