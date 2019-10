Jarosław Wałęsa o Lechu Wałęsie: jest niesterowalny

Jarosław Wałęsa próbował nakłonić Lecha Wałęsę do wygłoszenia "motywującej" przemowy podczas konwencji KO. - Prosiłem go o to dosłownie na sekundy przed jego przemówieniem - zaznaczył polityk. Nie udało się. Jest jednak pewien, że były prezydent odda na niego głos.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Wałęsa twierdzi, że jego ojciec zawsze mówi to, co chce (PAP, Fot: Jan Dzban)

- Znam swojego ojca chyba najlepiej na świecie. Nie tylko prywatnie. Pracowałem dla niego przez trzy lata i wiem, że jest niesterowalny - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl Jarosław Wałęsa.

Polityk dodał, że jeśli były prezydent chce coś powiedzieć, to "to powie i nie jest dla niego ważne, czy stanie przeciwko niemu wielki tłum i krytycy". Zapewnił też, że po tym, jak jego ojciec nazwał Kornela Morawieckiego "zdrajcą", nie było między nimi "cichych dni ani kłótni".

Jarosław Wałęsa przyznał, że próbował namówić byłego prezydenta do wygłoszenia na konwencji KO "motywującej" przemowy z "pozytywnym" przekazem. - Prosiłem go o to dosłownie na sekundy przed jego przemówieniem - stwierdził.

Ostatni dzień kampanii. PiS aktywne od rana, KO zaspała

Mimo ostatniego zamieszania z deklaracjami politycznymi Lecha Wałęsy liczy na głos swojego ojca. - Jestem pewien, że będzie pierwszym, który wyśle mi zdjęcie swojej karty do głosowania z krzyżykiem obok mojego nazwiska. Zawsze na mnie głosował i docenia moją działalność publiczną - stwierdził polityk PO.

Jarosław Wałęsa odniósł się również do wystawienia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki KO na premiera. - Osobiście uważam, że wskazanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako naszej kandydatki na premiera mogło być szybsze. Należało to zrobić już przed wakacjami, by miała więcej czasu na pokazanie siebie w roli liderki - powiedział.

I dodał, że opozycja "uczy się na własnych błędach".

Źródło: gazeta.pl