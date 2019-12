Jarosław Kaczyński w szpitalu. Jego lekarz mówi o stanie zdrowia

Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu po operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Lekarz, który opiekuje się prezesem PiS, opowiedział nam o stanie pacjenta. W najbliższym czasie polityk ma opuścić szpital.

Jarosław Kaczyński w poniedziałek trafił do szpitala w Otwocku – informowała jako pierwsza Wirtualna Polska. Tego samego dnia przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. – Rzeczywiście, jest u nas. Jak się czuje? Trzeba być pokornym w takich sytuacjach, więc powiem po lekarsku: wszystko poszło dobrze i zmierza w dobrym kierunku – mówi Wirtualnej Polsce prof. Jarosław Czubak, kierownik Klinika Ortopedii w otwockim szpitalu.

Lekarz ortopeda przyznaje, że pacjent nie jest już obolały. – Właśnie idę do niego na obchód. Czuje się dobrze, dlatego staramy się przywracać sprawność w stawach. Jak zwykle po takiej operacji konieczna jest rehabilitacja, żeby pacjent doszedł do pełnej sprawności. Trochę to potrwa. Na szczęście wszystko idzie w dobrym kierunku – mówi prof. Jarosław Czubak.