"Jarosław Kaczyński jest tchórzem". Posłanka Nowoczesnej może dostać karę za napis na koszulce

"Zachowanie Pani poseł jest karygodne i powinno spotkać się ze stanowczym sprzeciwem Komisji Etyki Poselskiej" - napisał w piśmie skierowanym do przewodniczącego tejże Komisji Ryszard Terlecki. Posłowi PiS nie spodobała się niestandardowa koszulka, w której parlamentarzystka wystąpiła w mediach.

– Naganę chce mi dać osoba, która mówi do posłów "zjeżdżaj głupku" albo "ty pajacu". Wydaje mi się, że takie słowa to znieważenie powagi Sejmu – to po pierwsze. Po drugie, ja jako posłanka wyrażam swoją opinię, bo dla mnie każda osoba, która coś robi i nie bierze za to odpowiedzialności, jest po prostu tchórzem – stwierdziła w rozmowie z onet.pl Joanna Scheuring-Wielgus.