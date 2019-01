Japonia: epidemia niewyspania stanowi poważny problem dla gospodarki. Wprowadza się nagrody za wysypianie

Japonia zmaga się z epidemią niewyspania. Gospodarka kraju może stracić na zmęczeniu pracowników, dlatego coraz częściej wprowadza się nagrody za wysypianie.

Japonia - epidemia niewsypania

Japonia walczy z epidemią niewyspania - metody rozwiązania problemu

Japońskie firmy nie bagatelizują problemu i coraz więcej z nich zaczyna oferować swoim pracownikom specjalne miejsca przeznaczone do drzemek. W licznych biurach Nextbeat (firma dostarczająca rozwiązania IT) powstały już strategiczne sypialnie osobne dla każdej płci. Zadaniem tych pomieszczeń jest umożliwianie pracownikom odbycie drzemki. Wnoszenie do środka urządzeń elektronicznych takich jak smartfony czy laptopy jest jednak surowo zakazane. Zdaniem członkinie zarządu Nextbeat, Emiko Sumikawy, drzemka może przyczynić się do podniesienia czyjejś efektywności, niemniej niż zbalansowana dieta oraz ćwiczenia. Miejsca do drzemek to jest nie wszystko. Wiele firm posuwa się do ingerencji w życie prywatne pracowników oferując im zachęty finansowe, w zamian za posługiwanie się aplikacją do monitorowania snu, która ma udowodnić, że sypiają przynajmniej 6 godzin dziennie. Z niedoborem snu w Japonii walczą nie tylko tamtejsze firmy. Japoński rząd już od wielu lat zmaga się z problemem śmierci z przepracowania wśród Japończyków (karoshi) i usiłuje zachęcić obywateli do zwiększenia ilości czasu wolnego. Przykładowo, latem 2018 rozpoczęła się akcja „lśniących poniedziałków”, podczas których firmy zachęcały pracowników, by nie pracowali rano.