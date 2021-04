Janusz Korwin-Mikke o Hitlerze "Nie ma dowodów, że o tym wiedział"

Janusz Korwin-Mikke od lat przekonuje, że nie ma naukowych dowodów na to, że przywódca III Rzeszy wiedział o Holokauście. "Naprawdę nie ma dowodu, że Hitler wiedział o Holokauście! To nie jest protokół 1%, ale ciekawostka historyczna. Więcej na temat tego łajdaka i wybitnego przedstawiciela myśli i praktyki socjalistycznej w najnowszym vlogu" - przekonuje na Twitterze polityk prawicy.

Janusz Korwin-Mikke o Hitlerze. Błyskawiczna reakcja internautów

"To, że w Konfederacji poseł Artur Dziambor nie wie, co robi poseł Grzegorz Braun, to jestem w stanie uwierzyć. Ale w to, że wódz Trzeciej Rzeszy nie wiedział skąd A. Speer bierze złoto na czołgi i paliwo i jak H. Himmler realizuje Endlösung (niem. finalne rozwiązanie - czyli masowe mordowanie Żydów - red.) to jednak trochę fantasmagoria" - wtóruje mu Marcin Osowski.