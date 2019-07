Janusz Korwin-Mikke o LGBT: będą pogromy homoseksualistów w Polsce

- Homoseksualiści boją się gejów, bo wiedzą - ostrzegałem 10 lat temu - że jak będzie ta propaganda homo, to wystąpią pogromy - powiedział Janusz Korwin-Mikke. Według niego incydenty po Marszu Równości w Białymstoku "to jest przedsmak tego, co nastąpi".

Janusz Korwin-Mikke o LGBT (Wikimedia Commons CC BY, Fot: Piotr Drabik)

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu "Rzeczpospolitej". Lider partii KORWiN współtworzącej Konfederację był pytany m.in. o małżeństwa homoseksualne i o to, czy zostaną wprowadzone w Polsce. - PiS ma w tej chwili prezydenta, Senat, Sejm. Gdyby chciał, to tego LGBT nie byłoby po dwóch dniach - powiedział Korwin-Mikke. Jednocześnie podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwości mógłby np. "zakazać propagandy homoseksualnej w szkołach", której "trzeba zakazać" oraz zabronić organizowania Marszów Równości.

- Problem nie polega na tym, że są naruszane czyjeś prawa, tylko na tym, że to jest banda chamów, opłacanych zresztą z zachodu, którzy robią demonstracje po to, żeby rozwalić tzw. patriarchalne społeczeństwo. Chcą zniszczyć podstawy społeczeństwa - uważa Janusz Korwin-Mikke.

To jednak nie wszystko. Polityk powiedział, że "geje to nie są homoseksualiści".

- Różnica między, tfu, gejem a homoseksualistą jest taka sama jak między działaczem związkowym a robotnikiem. Homoseksualiści boją się gejów, bo wiedzą - ostrzegałem 10 lat temu - że jak będzie ta propaganda homo, to wystąpią pogromy. Już było w Białymstoku, ale to jest przedsmak tego, co nastąpi - dodał Korwin-Mikke.

