Jan Olszewski o działaniu SN: to zwyczajne nadużycie władzy sądowniczej

Były premier Jan Olszewski nie pochwala zawieszenia przez Sąd Najwyższy części przepisów wprowadzonych w ustawie autorstwa PiS. Polityk uważa również, że wątpliwości w sprawie prezesury Małgorzaty Gersdorf powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Olszewski wbił także szpilkę Mariuszowi Błaszczakowi.

- To nadużycie władzy sądowniczej. Obowiązująca obecnie konstytucja - której fanem nie jestem, ale przestrzegać jej należy - bardzo wyraźnie wprowadza zasadę trójpodziału władzy i w miarę precyzyjnie ten trójpodział określa. Wyłącznym prawem do tworzenia norm prawnych dysponuje władza ustawodawcza. Do władzy sądowniczej należy jedynie szeroko pojęta wykładnia norm, tworzonych przez władzę ustawodawczą. Sędziowie SN tę zasadę złamali - ocenił w wywiadzie dla "Do Rzeczy". Działanie sędziów SN ocenił jako "akt sądowniczej samowoli".