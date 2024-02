Jak podróżować po Śląsku i Zagłębiu? Jest na to sprytny sposób

Co czyni system Transport GZM wyjątkowym? Najważniejszą i jednocześnie unikalną funkcją jest podróż Start/Stop. Wystarczy uruchomić podróż przy wsiadaniu do pojazdu i zakończyć przy wyjściu. Można skorzystać z przedziałów pięcio-, dziesięcio- i piętnastominutowych, a ten pierwszy do końca marca kosztuje tylko złotówkę. W tym czasie można przejechać nawet 4 przystanki. To koszt nieporównywalnie niższy niż w przypadku np. przemieszczania się samochodem.