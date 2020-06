Jak głosować na prezydenta? Wybory 2020

Jak głosować w wyborach 2020?

Jak głosować, by głos był ważny?

Aby oddać ważny głos, należy na karcie do głosowania zaznaczyć „X” (muszą to być dwie przecinające się linie) przy nazwisku tylko jednego kandydata na Prezydenta RP. Zaznaczenie kilku kandydatów jest równoznaczne z oddaniem nieważnego głosu.

Jak głosować korespondencyjnie?

Osoby, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymują pakiet wyborczy. Jak mają głosować? Najpierw należy wypełnić kartę do głosowania (postawić znak „X” przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać głos) i umieścić ją w kopercie na kartę do głosowania, a tę zakleić. Kolejno trzeba uzupełnić i podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu. Oświadczenie wraz kopertą zawierającą kartę do głosowania należy umieścić w kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną należy zakleić i wpisać na niej numer właściwej komisji wyborczej i adres. Kopertę zwrotną albo wrzucamy do nadawczej skrzynki pocztowej do piątku 26 czerwca lub w niedzielę 28 czerwca zanosimy do obwodowej komisji wyborczej, w godzinach 7:00-21:00.