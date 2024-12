Jak Fundusze Europejskie oraz KPO wspierają walkę ze zmianami klimatu w Polsce?

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działania minimalizujące skutki zmian klimatu zaprojektowano także w Polsce. Na ten cel przeznaczono na najbliższe lata 17 mld zł. Pochodzić będą z największego programu unijnego w całej Unii, tj. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowiska (FEnIKS). Projekty środowiskowe nie mają istnieć tylko na papierze, ale realnie wpływać na zmianę podejścia do ochrony środowiska naturalnego i sposobu myślenia o ochronie środowiska w codziennym życiu.

Duża część odpowiedzialności za zabezpieczenie kraju przed skutkami powodzi spoczęła na instytucjach publicznych. To one będą remontować, modernizować i budować zabezpieczenia, które pozwolą w przyszłości ujarzmić żywioł. FEnIKS ma na ten cel blisko 8,5 mld zł.

Rozwiązania chroniące przed suszą, które wykorzystywać będą wody z ulewnych opadów, wdrażane będą przez miasta i gminy. Samorządy skupią się tutaj na inwestycjach przyjaznych środowisku i wykorzystujących przyrodę do zielonych instalacji gromadzących nadmiar wody. W konkursie na ten cel samorządy powalczyć mogą jeszcze o unijne pieniądze do końca marca 2025 r. Do rozdysponowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurencyjne pomysły samorządów jest 500 mln zł.