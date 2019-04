Jak brexitowcy nabrali wyborców. Oszustwo tuż przed głosowaniem

Na dwa dni przed brexitowym referendum były komandos "udowodnił" na wideo, jak łatwo przeszmuglować imigrantów . Film stał się hitem internetu, o sprawie pisały wszystkie media, tabloidy grzmiały o skandalu. Teraz okazuje się, że film był mistyfikacją kampanii przeciwników UE. To kolejna afera związana z referendum.

Tylko na YouTube film notował setki tysięcy odwiedzin, wzmacniając centralny przekaz kampanii na rzecz brexitu: Wielka Brytania musi odzyskać kontrolę i powstrzymać napływ imigrantów. Koncepcja filmu była prosty: Campion zabrał z Francji kolegów pozujących jako nielegalni imigranci, po czym przepłynął łodzią kanał La Manche, dopływając spokojnie do portu w Folkestone. "Całą drogę nikt nas nie zatrzymywał, to było bardzo łatwe" - komentował z łodzi były komandos.

Manipulacji było więcej

Dziennikarze dotarli też do e-mailowej korespondencji czołowych działaczy Leave.eu, jednej z dwóch głównych grup na rzecz brexitu, finansowanej przez kontrowersyjnego milionera Arrona Banksa. Z wiadomości wynika, że falszywy film powstał na zlecenie Leave.eu. A także to, że nie była to jedyna mistyfikacja w której działacze grupy brali udział.