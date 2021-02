Jadwiga Emilewicz wystąpiła w filmie młodych poznaniaków. "Chodzi o zrozumienie światopoglądu"

Rozmowy tych osób zostały nagrane i zmontowane w kilkuminutowy film. "Tworzenie sprawiło nam wiele radości i włożyliśmy w to mnóstwo pracy. Nagraliśmy 11 godzin rozmów, wycięliśmy 9 minut specjalnie dla was" - powiedział WP ksiądz Radosław Rakowski, który brał udział w tworzeniu tego projektu.

Jadwiga Emilewicz w filmie młodych poznaniaków

"O co we wszystkim chodzi? Myślimy, że sami będziecie instynktownie wiedzieć co z tym zrobić, bo każdy może odczytać to na swój sposób i to jest dobrze" – powiedział duszpasterz.