Islandia. Protest po pożarze w Reykjaviku

Islandia. Pożar w Reykjaviku. Zginęło 3 Polaków

W czwartek 25 czerwca w stolicy Islandii, w Reykjaviku, doszło do pożaru, w którym zginęło 3 Polaków, a 2 zostało rannych. Potwierdziła to Ambasada RP. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin.

W budynku na skrzyżowaniu ulic Vesturgata i Bræðraborgarstígur, w którym doszło do pożaru, mieszkało 73 obcokrajowców. Byli to głównie Polacy, Łotysze i Litwini - pracownicy agencji pracy tymczasowej, którzy przyjechali do Reykjaviku do pracy. Budynek był bardzo zaniedbany, od lat nikt go nie remontował.