IPN broni Greniucha. Reaguje Ambasada Izraela

Stanowisko p.o. dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu objął dr Tomasz Greniuch - poinformował we wtorek IPN. Nie wszystkim się to jednak podoba. Chodzi o wypowiedź Greniucha, że uniesienie prawej ręki przez narodowców to nie jest nazistowskie pozdrowienie. Publicznie nazwał ten gest "rzymskim salutem, który ma korzenie narodowe".