Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze fundusze europejskie Konrad Wojciechowski 48 min. temu Inwestycja w lepszy smak i zdrowie dzięki Funduszom UE Dzięki dotacjom dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, może znacznie podnieść konkurencyjność swojej firmy na rynku. Tak jak firma As-Babuni, która otrzymała wsparcie finansowe na wprowadzenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji zdrowej żywności. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W asortymencie spółki As-Babuni wyróżniają się wafle o różnych smakach, m.in. serowe, pomidorowe, jabłkowe z otrębami orkiszowymi i z cynamonem (materiały partnera) Zlokalizowana w Niemcach k. Lublina spółka As-Babuni działa na rynku spożywczym od prawie 30 lat. Zajmuje się przede wszystkim produkcją makaronów (jajecznych i bezjajecznych), które powstają zgodnie z włoską recepturą: są poddawane długiemu procesowi suszenia i ręcznie pakowane, co powoduje, że strukturą i smakiem dorównują makaronom od wieków wytwarzanym w Italii. Firma stawia na dobrą jakość produktów oraz na ich walory prozdrowotne. Dlatego makarony As-Babuni występują też w odmianach "fit": z wykorzystaniem mąki graham albo wzbogacone ziarnami siemienia lnianego. W ofercie firmy są nie tylko makarony. Znajdują się w niej też kasze, podpłomyki i wafle, a nawet makaronowa karma dla psów. W sumie 38 różnych produktów. Zdrowe wafle bez sztucznych barwników i aromatów W asortymencie spółki As-Babuni wyróżniają się wafle o różnych smakach, m.in. serowe, pomidorowe, jabłkowe z otrębami orkiszowymi i z cynamonem. Bez konserwantów, wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników i aromatów. Są wypiekane w piecu, z mąki pszennej i słodzone naturalnym cukrem, dzięki czemu stanowią – zwłaszcza dla dzieci w szkole – zdrową przekąskę na drugie śniadanie i zarazem alternatywę dla słonych i tłustych chipsów. – Prozdrowotna żywność, którą wprowadzaliśmy na rynek, charakteryzowała się nieco wyższą ceną. Ma to związek z tym, że produkty – takie jak nasze – diametralnie różnią się od masowych towarów jakością, są przez to nieco droższe. Na początku mieliśmy pewne obawy, np. dotyczące tego, czy prozdrowotny trend nie zahamuje. Wprowadzając produkty na rynek przekonaliśmy się, że istnieje nisza rynkowa, która pozwala nam utrzymać stabilną pozycję – mówi Grzegorz Kondracki, członek zarządu spółki As-Babuni. Produkcja prozdrowotnych suchych wafli (także w wersji smakowej), była możliwa dzięki środkom z Funduszy Europejskich. W celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym spółka As-Babuni skorzystała z dofinansowania z UE w wysokości prawie 800 tys. zł. Pieniądze przeznaczono na stworzenie innowacyjnej linii technologicznej służącej do produkcji prozdrowotnych wafli. W tym celu zakupiono spektrofotometr z programem kalibracyjnym oraz zestaw do badania glutenu metodą Gluten Index System z niezbędnymi urządzeniami, takimi jak śrutownik, waga analityczna czy wago-suszarki. – Bez tego dofinansowania z pewnością nie skorzystalibyśmy z połowy rzeczy, które zakupiliśmy, bo po prostu nie byłoby nas na to stać. Na pewno dofinansowanie unijne bardzo mocno pomaga w rozwoju firmy. To zastrzyk finansowy, z którego warto skorzystać – przyznaje Kondracki. Fundusze Europejskie wspierają konkurencyjność firm Pozyskiwanie Funduszy Europejskich jest dobrym sposobem na zwiększenie produktywności i konkurencyjności firmy na rynku. Przedsiębiorstwo może dzięki temu zainwestować w infrastrukturę i wprowadzić do obiegu nowe bądź ulepszone produkty lub usługi. – Zyskaliśmy przewagę dzięki zakupowi linii technologicznej oraz zestawowi do badania glutenu nowoczesną metodą. Zaoszczędziliśmy czas związany na przykład z badaniami laboratoryjnymi oraz wdrożyliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne. To pozwoliło nam wprowadzić na rynek nowe produkty, które się bardzo dobrze przyjęły – twierdzi Kondracki. materiały partnera Podziel się Fundusze Europejskie pozwalają nie tylko na tworzenie nowych produktów i usług. Umożliwiają również rozszerzenie działalności gospodarczej poza granicami kraju, co jest szczególnie ważne dla producentów zorientowanych na eksport i wprowadzenie towarów na nowe rynki zbytu. Są również dobrym sposobem na to, aby wdrażać wyniki badań naukowych i rozwojowych poprzez np. wsparcie działań związanych z nabyciem praw autorskich własności intelektualnej danego projektu – a to znacząco podnosi rozpoznawalność marki i świadczy o unikalności produktu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś zwiększyć konkurencyjność swojej firmy, nie zwlekaj – złóż wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP i ciesz się z nowych możliwości, jakie dają unijne dotacje! Szczegóły znajdziesz tutaj. Materiał powstał przy współpracy z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego