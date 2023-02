Instytut PAN oferuje pracę. "Upadek"

"Ucz się dziecię, ucz, bo nauka to potęgi klucz". Któż nie zna tych słów? Okazuje się, że lata nauki, wyrzeczeń, ba, nawet doktorat, nie są dzisiaj kluczem do żadnej potęgi, a przynajmniej nie gwarantują dostatniego, spokojnego życia. Do takiego wniosku można dojść, czytając ofertę pracy dla badacza w Polskiej Akademii Nauk. "Upadek" - ocenił zaproponowane warunki Jan Śpiewak.