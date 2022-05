Informacja w służbie innym. Bez niej nie ma skutecznego pomagania

Wiedza to odpowiedzialność

Co więcej, na znaczeniu zyskuje informacja pochodząca z wiarygodnych, sprawdzonych źródeł. Szczególnie dziś, w czasach fake newsów i fałszywych doniesień służących wojennej propagandzie. Dezinformacja to szerszy temat i lata zaniedbań. W końcu pozwalaliśmy, by w mediach społecznościowych negatywne, sensacyjne informacje były bardziej premiowane niż te pozytywne i o neutralnym przekazie, nie rozwijaliśmy krytycznego myślenia w społeczeństwie, szczególnie w młodych ludziach, i nie robiliśmy nic, by odbudować zaufanie do siebie nawzajem oraz instytucji zabierających głos w publicznej dyskusji.