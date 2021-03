Indonezja. Tragedia na wyspie Jawa. Autobus szkolny spadł do wąwozu

Na indonezyjskiej wyspie Jawa doszło w czwartek do tragicznego wypadku. Autokar wracający z wycieczki szkolnej spadł do głębokiego wąwozu. Zginęło co najmniej 26 osób.

Indonezja. Tragedia na wyspie Jawa. Autobus szkolny spadł do wąwozu Źródło: East News