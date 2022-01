"Impeachment Bidena". Zausznik Trumpa wyznaczył datę

- Zrezygnowałeś z ICE i zrezygnowałeś z Border Patrol. Zamierzamy sprowadzić świadków tego, co zrobiłeś temu krajowi i tego, co zrobiłeś na południowej granicy. Będziesz tam siedzieć dzień po dniu i tydzień po tygodniu, a my przyprowadzimy świadków - zapowiadał Bannon.