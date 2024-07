IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla 15 województw

Ten tydzień przyniesie nam odpoczynek od upałów - prognozują synoptycy IMGW. W połowie tygodnia temperatura ma wynosić zaledwie 20 st. C, czyli o 10-15 stopni mniej niż np. w niedzielę. Niestety, nie oznacza to, że pogoda nie da się nam we znaki: będzie deszczowo i burzowo.