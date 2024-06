IMGW aktualizuje alerty. Burze szybko się rozwijają

W woj. warmińsko-mazurskim, na północy i w centrum woj. podlaskiego oraz na północy woj. mazowieckiego - od godz. 23 w sobotę do godz. 10 w niedzielę. W województwach: małopolskim, śląskim, opolskim i świętokrzyskim, a także na południu woj. łódzkiego i na zachodzie woj. podkarpackiego ostrzeżenia obowiązują od godz. 22 w sobotę do godz. 8 w niedzielę. W woj. lubelskim, a także na południu i w centrum Mazowsza, na wschodzie woj. podkarpackiego oraz na południu Podlaskiego - od północy w sobotę do godz. 10 w niedzielę.