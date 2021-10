Iluzjonista, doradca wizerunkowy i karateka. Tak wygląda drużyna wiceministra Mejzy

"Sam jestem bardzo młody jak na polityka. Mam 30 lat i jestem jednym z pięciu najmłodszych posłów. Jak zostawałem radnym województwa, to miałem 23 lata i byłem najmłodszy w całej Polsce. Mimo młodego wieku w 2014 r. współtworzyłem pierwszy w historii województwa bezpartyjny ruch w wyborach do Sejmiku, a już 4 lata później byłem twórcą i jednym z liderów jedynego w historii ogólnopolskiego ruchu samorządowego Bezpartyjni. Także da się. Młody wiek to nie wymówka. To szansa, którą trzeba wykorzystać! Młodość to atut w polityce, daje zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość," odpisał nam wiceminister.