Ile można zarobić "za kratami"? Benefity i 39 dni urlopu

Dodatkowo zakład wymienia: możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby; dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8- lub 12-godzinnym; na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, po 10 latach służby - 31 dni, po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach - 39 dni urlopu wypoczynkowego; nagroda roczna, tzw. trzynastka w wysokości ok. 5500 zł netto; nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie, wyróżnienie w formie urlopu; raz w roku wypłata równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2200 zł netto; dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wysokości ok. 465 zł netto na osobę; zwrot kosztów dojazdu do służby; rekompensata pieniężna za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.