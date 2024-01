Ile kosztowała ochrona Macierewicza? Zawrotna kwota

- Ta parakomisja, nie bójmy się używać tego sformułowania, nawet wtedy, kiedy teoretycznie zakończyła pracę, generowała koszty dla Skarbu Państwa. To jest rzeczywiście niesamowite - stwierdził w programie "Kampania bez kitu" wiceminister Tomczyk. - Jeżeli komisja kończy pracę, składa raport, no to powinna się rozwiązać. Tutaj to nie nastąpiło i stąd kolejne trzy miliony złotych - dodał.