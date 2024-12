Znasz sposób "na bułkę"? W Niemczech to hit. W Polsce już wkrótce

W Polsce rośnie liczba stref płatnego parkowania, co skłania kierowców do poszukiwania sposobów na oszczędności. Jednym z nich jest parkowanie "na bułkę" . Warunkiem jest obecność parkometru z odpowiednią funkcją. Po naciśnięciu przycisku "bułka" można zaparkować na 15 do 20 minut za darmo , w zależności od miasta i konkretnej lokalizacji.

Niemcy jako pierwsi wprowadzili to rozwiązanie, które szybko zyskało popularność. W Polsce nawet krótki postój w strefie płatnego parkowania wymaga opłaty, co sprawia, że sposób "na bułkę" jest atrakcyjny dla kierowców.

Coraz więcej sklepów wprowadza podobne rozwiązania, oferując darmowy postój nawet do 3 godzin, co ma ograniczyć praktykę traktowania parkingów jako prywatnych miejsc postojowych. To ułatwia życie kierowcom, którzy chcą zrobić zakupy, a nie mogą znaleźć miejsca do parkowania.