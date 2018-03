Idźcie na spacer, wkrótce wraca śnieg. Meteorolodzy właśnie odwołują wiosnę

Po fali mrozów mamy pierwszy słoneczny i ciepły weekend. Meteorolodzy zachęcają do wykorzystania świetnej pogody na spacery, przejażdżki rowerowe i inne aktywności na świeżym powietrzu. 19 marca ma powrócić zima ze śniegiem w całej Polsce.

- Nie czas jeszcze na zmianę opon na letnie. 19 marca powróci zima przykrywając całą Polskę nawet kilkunastocentymetrową warstwą śniegu - zapowiadają autorzy serwisu meteoprognoza.pl Trzeba przyznać twórcy zakazu handlu w niedzielę świetnie wstrzelili się w pogodę . Pierwszy dzień z zamkniętymi galeriami będzie ciepły i słoneczny. Wykorzystajcie to. Weekend ma być tylko przebłyskiem wiosny.

Wraz z początkiem tygodnia do Polski powrócą chmury, deszcz, w kolejnych dniach temperatura nocami spadnie poniżej zera. W następny weekend szykuje się powrót zimy. Mapka wskazuje na opady śniegu, które pozostawią w Polsce warstwę nawet 30 centymetrów śniegu. W Warszawie ma spaść ponad 20 cm śniegu. Szczęśliwi mogą być tylko mieszkańcy Pomorza Zachodniego - tam jedynie poprószy.

Pogorszenie pogody w najbliższych dniach zapowiada również synoptyk ICM Meteo: - Na każdej z map chmur, czy to niskich, czy średnich, mamy w polu widzenia dwa pasma chmurowe należące do frontu okluzji. Pierwsze pasmo dzisiejszej nocy jest już nad Białorusią z opadami śniegu - pisze Henryk Piwowski. - Równocześnie do zachodniej Polski wchodzi drugie pasmo z opadami deszczu i w miarę ruchu na wschód padać będzie deszcz ze śniegiem, stopniowo słabnący - dodaje.