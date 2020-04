Hrubieszów. Wjechał ciągnikiem w ścianę marketu. Był pijany i nie miał uprawnień

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem. Policja w Hrubieszowie została powiadomiona, że w ścianę jednego z marketów wjechał ciągnik rolniczy. Na szczęście w momencie wypadku dyskont ten był już zamknięty i nie było w nim ludzi. Na miejscu okazało się, że kierowca ciągnika ma 0,6 promila alkoholu w organizmie. Co więcej nie miał on też uprawnień do jego prowadzenia w związku z orzeczonym wcześniej sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2021 roku.