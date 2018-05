Hrebenne. Ukrainiec próbował przeszmuglować 12 kg bursztynu

Nietypową zawartość plecaka miał 32-letni obywatel Ukrainy, który stawił się do kontroli granicznej w Hrebennem. Mężczyzna przenosił aż 12 kilogramów bursztynu.

Ukrainiec próbował wjechać do Polski w poniedziałek. Podczas kontroli okazało się, że do swojego plecaka spakował coś, czego nie powinien: 12 kilogramów bursztynu. 32-latek mógł kontynuować podróż, ale towar został na granicy. Odpowie za to, że nie zgłosił bursztynu do oclenia, a funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG) ustalą źródło jego pochodzenia.