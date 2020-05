Hot16Challenge2. Krystyna Czubówna odpowiedziała na nominację. Zobacz, jak rapuje

Akcja #hot16challenge2 zapoczątkowana została przez rapera Solara. To on zaproponował, by stoczyć bitwę z koronawirusem. Na jego wyzwanie odpowiedzieli nie tylko inni raperzy, ale też gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, politycy, a nawet lektorka Krystyna Czubówna.

Hot16Challenge2. Krystyna Czubówna rapuje

"Każdy rapuje, bo cel to uświęca,

ja jestem lektorką, czytam o zwierzętach,

to nie jest ma bajka, to nie te klimaty,

nie szukam poklasku, ani aprobaty,

zostawmy podziały, to nie polityka,

tą zrzutką, tym rapem wspomóżmy medyka,

Hiszpania, Boliwia, Cypr czy Ameryka,

ten wirus, zaraza, każdego dotyka,

zachowaj ostrożność, zaufaj lekarzom,

doceń ich naukę, niechaj się wykażą,

czasu nie marnuj, zrób zaległe sprawy,

poczytaj, pomyśl i zadzwoń do mamy,

Cezik mnie poprosił, więc i ja rapuje,

zaraz się dowiecie, kogo nominuję,

dzisiaj o wirusie, a nie o delfinach,

pozdrawiam serdecznie, czytała Krystyna"