Horror w fabryce słodyczy. Pracownicy wpadli do zbiornika z czekoladą

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w fabryce firmy Mars Wrigley w miejscowości Elizabethtown w Pensylwanii. Policja potwierdziła, że obie osoby, które wpadły do zbiornika z czekoladą, to pracownicy zakładu - podaje USA Today. Czekolada sięgała im mniej więcej do pasa. Do tej pory nie wiadomo, jak doszło do incydentu.