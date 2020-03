Horoskop tygodniowy na 23-29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu?

Horoskop tygodniowy wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: W obecnym tygodniu czekają Cię niestety kłopoty w relacjach partnerskich. Na szczęście raczej nie spowoduje to poważnego kryzysu

Praca: Duża szansa w na nawiązanie dobrych relacji biznesowych w tym okresie czasu, ogólnie będzie to czas lepszych relacji z szefostwem.

Finanse: Finanse bez niespodzianek, nie będzie na szczęście żadnych nagłych wydatków ale też premie Cię nie zaskoczą.

Zdrowie: W najbliższym tygodniu zdecydowanie umocnienie stanu zdrowia. Będziesz czuć się dobrze, ale mimo wszystko uważaj na wirusy. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy ryby

Ryby (19.02-20.03) Miłość: W bieżącym tygodniu osoby z pod znaku Ryb będą się cieszyć wyjątkowym powodzeniem. W związkach duże umocnienie relacji

Praca: W miejscu pracy lekka stagnacja ogólnie dobre relacje z współpracownikami lecz nic zaskakującego nie będzie się dziać.

Finanse: Finansowo spokojnie. Poziom wydatków i przychodów nie będzie zaskakiwać nieprzewidzianymi sytuacjami.

Zdrowie: Niestety nadchodzi okres większej podatności na przeziębienia. Warto stosować profilaktykę, aby zapobiec potencjalnej chorobie. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy baran

Baran (21.03-19.04) Miłość: Każda osoba z pod znaku Barana poczuje wyjątkowy wzrost atrakcyjności w nadchodzącym czasie. Będzie to też miało pozytywny wpływ na związki.

Praca: Najbliższy tydzień będzie okazją do poukładania swoich spraw zawodowych. Możliwe nowe opcje biznesowe i zawodowe.

Finanse: Zdecydowanie ten tydzień upłynie pod znakiem dużych wydatków. Pamiętaj żeby przemyśleć dobrze swoje zakupy i nie kupować rzeczy których nie potrzebujesz.

Zdrowie: Polepszenie stanu Twojego zdrowia, mimo to warto zadbać o profilaktykę. W sferze psychicznej będzie to czas dużej poprawy samopoczucia. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy byk

Byk (20.04-22.05) Miłość: Ten tydzień przyniesienie ochłodzenie w relacjach u osób z pod znaku Byka. Będzie mniej rozmów i możliwe spontaniczne kłótnie.

Praca: Popsucie relacji w pracy za sprawą tajemniczego przeciwnika, ktoś robi pod Tobą i porusza się w kręgu Twych znajomych.

Finanse: W tym tygodniu raczej nie będzie zaskakujących zmian w poziomie Twych finansów, niestety pod koniec tego tygodnia zaczną się świąteczne wydatki.

Zdrowie: Możesz czuć lekkie podenerwowanie w najbliższym czasie, stan fizyczny za to będzie dobry. Dbaj o siebie i stosuj profilaktykę. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy bliźnięta

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość : Niestety nie będzie lekko w Twoich relacjach z drugą połową, pod koniec tygodnia może nastąpić nieoczekiwany zwrot i lekka poprawa.

Praca: Przygniecie Cię mozolność pracy i będziesz mieć wrażenie, że brakuje Ci na wszystko czasu. To efekt lekkiej chaotyczności działań w ostatnim czasie.

Finanse: Twój stan finansowy pozwoli Ci wygodnie przejść okres nadmiernych wydatków bez niepotrzebnych stresów, mimo to zaplanuj je dobrze.

Zdrowie: Niestety na horyzoncie widać przeziębienie , jednak Twój organizm szybko to przezwycięży. Dbaj o siebie i nie narażaj się na inne choroby. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy rak

Rak (22.06-22.07) Miłość: Nadchodzący czas to okres zbliżenia emocjonalnego z druga połówka, widać wsparcie płynące z obu stron. Będzie to okres ciepła dla obojga partnerów.

Praca: W tym tygodniu niespodzianka, uda Ci się zażegnać różne konflikty w miejscu pracy i zacznie napływać atmosfera wspólnoty.

Finanse: W pierwszej połowie tego tygodnia nie będzie niespodzianek, jednak w drugiej jego części możliwe większe wydatki, dobrze je zaplanuj.

Zdrowie: W najbliższym tygodniu zdecydowanie Twoja stan zdrowia się poprawi, to że dbasz o siebie przyniesie pozytywne skutki. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy lew

Lew (23.07-23.08) Miłość: Możesz mieć w najbliższym czasie kłopoty z samoakceptacją i odczuwać obawę o atrakcyjność dla swej drugiej połówki.

Praca: Ciężki okres w pracy, niestety nie widać żadnej premii na horyzoncie. Musisz zacisnąć zęby i wytrzymać ten trudny czas. Na szczęście nie będzie trwał wiecznie.

Finanse: Musisz się przygotować na zwiększenie wydatków w nadchodzącym czasie, zaczyna się gorączka przedświątecznych zakupów. Dobrze zaplanuj swoje zakupy i nie kupuj niepotrzebnych produktów.

Zdrowie: Nadal będziesz cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym. Mentalnie za to odczujesz lekkie znużenie. Staraj się wysypiać, to wzmocni dodatkowo twoją odporność. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy panna

Panna (24.08-22.09) Miłość: Nadal będziesz odczuwać spory wzrost atrakcyjności, nie zagub się tylko w tym i nie szukaj przelotnych miłości będąc jednocześnie w związku.

Praca: Pamiętaj, nie daj się wykorzystać. W pracy jest osoba która będzie chciała nadużyć Twoje dobre intencje.

Finanse: Pora odebrać dawne długi, jest ktoś kto ciągle próbuje Cię wodzić i nie chce spłacić swoich zobowiązań. Słuchaj rad przyjaciół.

Zdrowie: W najbliższym czasie Twoje zdrowie będzie na bardzo dobrym poziomie. Niestety możliwe stresy, które mogą wpłynąć na obniżenie twojej odporności. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy waga

Waga (23.09-22.10) Miłość: Początkowo tydzień będzie bardziej sprzyjać samotności niż relacjom partnerskim, lecz pod jego koniec spodziewana poprawa.

Praca: W najbliższym czasie nadal będziesz korzystać z dobrej atmosfery w pracy. Mimo to możliwe lekkie zawirowania.

Finanse: Czeka Cię więcej wydatków zakupowych w nadchodzącym okresie czasu, dobrze je zaplanuj, nie kupuj rzeczy, które potem mogą się zmarnować.

Zdrowie: Nadal będziesz się cieszyć dobrym stanem zdrowia w nadchodzącym tygodniu, mimo to pamiętaj aby cały czas dbać o odporność. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy skorpion

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Nadchodzący tydzień będzie sprzyjać sprawom miłosnym, zwiększy się zdecydowanie atencja ze strony partnera. Dobry czas dla samotnych na nową miłość.

Praca: Czeka cię więcej pracy zdalnej, sytuacja w twojej firmie nie wygląda najlepiej, ale ten trudny okres nie będzie trwał wiecznie.

Finanse: W sferze finansów zapowiada się dość dobry tydzień, ich stan może polepszyć się nieco pod jego koniec.

Zdrowie: Warto inwestować w zdrową dietę i nie unikać lekarzy. Ogólnie stan zdrowia na wysokim poziomie. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy strzelec

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Nastąpi duża poprawa w Twoich relacjach z drugą połową. Wreszcie zaczniecie zakopywać dawne konflikty pod grubą warstwą miłości i przywiązania.

Praca: Niestety w pracy nie każdy będzie podzielać Twój punkt widzenia na pewne sprawy, możliwe konflikty z innymi pracownikami oraz z szefostwem.

Finanse: Pomimo iż na początku tego tygodnia czekają Cię różne wydatki, to raczej nie będzie to nadwyrężeniem dla domowego budżetu.

Zdrowie: W nadchodzącym czasie nie będziesz narzekać na stan swojego zdrowia, pamiętaj jednak by dbać o odporność i nie narażać się na zachorowanie. Więcej dowiecie się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: W nadchodzącym tygodniu wreszcie będzie Ci dane spędzić więcej czasu z drugą połową. Wykorzystajcie ten okres jak najlepiej.

Praca: Niestety może odżyć pewien stary konflikt z dawnym przeciwnikiem, za to z resztą współpracowników relacje będą w najlepszej formie.

Finanse: W pierwszej połowie tego tygodnia nie będzie niespodzianek, jednak w drugiej jego części możliwe większe wydatki.

Zdrowie: Zdrowie w średniej formie , musisz uważać na choroby układu oddechowego. Wysypiaj się i odżywiaj zdrowo, to zaprocentuje w przyszłości. Więcej dowiecie się u Eksperta!

