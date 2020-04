Horoskop tygodniowy na 20-26 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co cię czeka w tym tygodniu?

Horoskop tygodniowy wodnik

Wodnik (20.01-18.02) Miłość: Musisz wykazać się asertywnością i bardziej otwarcie komunikować swoje potrzeby w związku, bez tego drugą stroną nie odgadnie Twoich potrzeb.

Praca: Czeka Cię sporo wytchnienia, warto poświęcić ten czas na naukę i rozwój. To co teraz spróbujesz bardzo zaprocentuje w przyszłości.

Finanse: Bardzo możliwy spory sukces finansowy w bardzo bliskim czasie, warto czasem też dopomóc szczęściu i wykorzystać różne okazje rozwojowe.

Zdrowie: Musisz zacząć dbać bardziej o swoją kondycję, a także spożywane posiłki by były bardziej wartościowe. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy ryby

Ryby (19.02-20.03) Miłość: Znacznie wzrośnie Twoja atrakcyjność w najbliższym czasie, będzie to mieć pozytywny wpływ na Twoje obecne jak i przyszłe związki.

Praca: Dzięki wpływowi Wenus twoje interesy bardzo rozkwitną w tym tygodniu, warto też w coś zainwestować.

Finanse: Szykuj się na duży przypływ gotówki w tym tygodniu. To pozytywny wpływ Jowisza na te sfery życia.

Zdrowie: Warto bardziej zadbać o siebie w najbliższym czasie, dobrze też unikać nadmiernego forsowania nerwów. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy baran

Baran (21.03-19.04) Miłość: Nadchodzi okres który przyniesie wiele zmian w Twoim dotychczasowym życiu uczuciowym, nie obawiaj się tego co przyniesie przyszłość.

Praca: Zawodowo nie będzie zbyt dużo się działo w najbliższym czasie, możliwe pewne frustrację i spięcia. Lecz zasadniczo nie wpłynie to zbytnio na Ciebie.

Finanse: Po dłuższym oczekiwaniu pojawia się szansa na poprawienie sytuacji w Twoich finansach, im bliżej końca tygodnia tym bardziej to prawdopodobne.

Zdrowie: Niestety tydzień będzie dosyć stresujący z początku, co może negatywnie odbić się na zdrowiu. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy byk

Byk (20.04-22.05) Miłość: Musisz zdecydować czy warto wciąż się dąsać, czy może lepiej wykazać tolerancję i z zaufaniem spojrzeć czasem na waszą przyszłość.

Praca: Zaczyna się czas zwiększonej intensywności obowiązków. Mimo znużenia nie załamuj się, to stan przejściowy.

Finanse: Tu czeka Cię miłe zaskoczenie, gdyż w najbliższym czasie bardzo poprawi się Twój stan finansowy.

Zdrowie: Początek tego tygodnia objawi się lekkim rozdrażnieniem, trochę lepiej z początkiem weekendu. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy bliźnięta

Bliźnięta (23.05-21.06) Miłość: Niespodziewanie pogodzisz się z partnerem, wiele trudnych kwestii zostanie zapomnianych. Zaczyna się dobry czas w sprawach miłosnych.

Praca: W najbliższym czasie pojawi się wiele możliwości rozwoju zawodowego, warto próbować nowych dziedzin.

Finanse: Może się zdarzyć, że otrzymasz propozycję wsparcia finansowego od kogoś z rodziny lub bliskich znajomych.

Zdrowie: Może pojawić się nerwowość w związku z dynamiczną sytuacją tego tygodnia. Uważaj także na przeziębienia. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy rak

Rak (22.06-22.07) Miłość: W tym tygodniu poczujesz duże odświeżenie w swoim związku. To będzie okres bardzo znaczący dla Ciebie i partnera.

Praca: W najbliższym czasie szykuje się sporo zmian w Twoim życiu zawodowym. Nie bój się tego, zmiany są konieczne.

Finanse: Niestety musisz trochę zacisnąć pasa w najbliższym tygodniu, sytuacja nie będzie zła, ale warto oszczędzać.

Zdrowie: Uważaj na nerwowe sytuacje, a także choroby układu oddechowego w tym tygodniu. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy lew

Lew (23.07-23.08) Miłość: Czeka Cię niestety trudniejszy tydzień w relacjach z drugą połową, będzie sporo małych sprzeczek i nieporozumień.

Praca: Nadchodzą nowe perspektywy zawodowe, pojawi się sporo szans na rozwój i atrakcyjne propozycje współpracy.

Finanse: Poprawa stanu Twoich finansów, najbliższy czas będzie obfitował w nowe niespodzianki od losu.

Zdrowie: Warto zadbać o profilaktykę i zróżnicowanie diety. Nie unikaj też aktywności fizycznej. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy panna

Panna (24.08-22.09) Miłość: W najbliższym czasie będziesz się cieszyć większą atencją ze strony płci przeciwnej, dobrze to wpłynie również na Twój związek.

Praca: Czeka Cię natłok pracy w najbliższym tygodniu. Może dać się we znaki lekkie wypalenie zawodowe, jednak nie warto odpuszczać.

Finanse: W sferze finansowej duża stabilizacja, niestety nie oznacza to większych wpływów niż zazwyczaj, ale też nie będzie większych wydatków.

Zdrowie: Nie musisz się obawiać stanem zdrowia w najbliższym czasie, jedyne co da Ci się we znaki to lekkie przemęczenie. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy waga

Waga (23.09-22.10) Miłość: W tym tygodniu bardzo dużo zależy od Ciebie, pamiętaj o pokorze i dotrzymywaniu obietnic. W innym razie Twoje relacje się pogorszą.

Praca: Pojawia się przed Tobą perspektywy na rozwój biznesowy, dużo zależy tu od twego samozaparcia. Nie bój się podejmować wyzwań.

Finanse: Zdecydowanie ten tydzień będzie sprzyjać bogactwu, a okazje będą się same przed Tobą nadarzać.

Zdrowie: Musisz opanować swoją skłonność do nerwowych wybuchów, to bardzo potrzebne Ci w najbliższym czasie. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy skorpion

Skorpion (23.10-21.11) Miłość: Czeka Cię duża stabilizacja w sferze uczuciowej, jest oczywiście pewien warunek. Musisz zakończyć wszystkie nie załatwione sprawy.

Praca: W sferze zawodowej czeka Cię odpoczynek od codziennej rutyny, możliwe, że będzie to czas wzięcia urlopu.

Finanse: Finansowo dobrze, jest szansa odzyskania dawnych zaległości od starego dłużnika. Zdecydowanie to dobry tydzień finansowy.

Zdrowie: Mogą pojawić się kłopoty jeśli nie zaczniesz się racjonalnie odżywiać, koniecznie ogranicz też nerwowość. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy strzelec

Strzelec (22.11-21.12) Miłość: Najbliższy czas będzie obfitował w miłosne uniesienia, zwiększy się Twoja ochota do flirtu, a także atrakcyjność.

Praca: W pracy ten tydzień będzie świetny, naprawdę będziesz mieć duże powodzenie w sprawach zawodowych.

Finanse: Tu zalecam pewną ostrożność i pragmatyzm, może być różnie w tym tygodniu i trzeba uważać by nie przeholować.

Zdrowie: Czas zadbać trochę o urodę i witalność. Zacznij od jakiś zabiegów upiększających a także regularnie zażywaj witaminy. Więcej dowiesz się u Eksperta!

Horoskop tygodniowy koziorożec

Koziorożec (22.12-19.01) Miłość: Możesz się cieszyć pozytywnym wpływem planet na Twój związek, będzie to tydzień pełen gorących uczuć.

Praca: Pora zacząć się bardziej rozwijać, różne szkolenia i dodatkowe kursy są bardzo wskazane. Unikaj władczych ludzi na swej drodze.

Finanse: Szykuje się trwałe polepszenie Twojej sfery finansowej, podziękuj za to Jowiszowi który ewidentnie będzie mieć duży wpływ na sytuację.

Zdrowie: Musisz trochę bardziej zacząć dbać o siebie, a także mniej się przemęczać w najbliższym czasie. Więcej dowiesz się u Eksperta!

